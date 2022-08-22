السيسي يستقبل قادة الإمارات والأردن والعراق والبحرين في العلمين ويتفقدون منتجعا سياحيا (صور)

“استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي”

.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء اخوى خاص.

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها باشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.