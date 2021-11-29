سيـــاســة

السيسي يستقبل رئيس شركة «داسو» الفرنسية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إيريك ترابييه ، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية ، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021". حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج…

محمود خاطر 7:52 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 7:52 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إيريك ترابييه ، رئيس شركة “داسو” الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية ، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية “إيديكس 2021”.

حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية ، واللواء أحمد الشاذلي ، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة ، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

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وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة “داسو” العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

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بقلم محمود خاطر

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