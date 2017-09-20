السيسي يستقبل ترامب في مقر إقامته بنيويورك

المال- خاصالتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأعرب عن تقديره للرئيس السيسى، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على تطويرها.وأكد ترامب أهمية العمل على تعزيز توافق

المال- خاص

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب عن تقديره للرئيس السيسى، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على تطويرها.

وأكد ترامب أهمية العمل على تعزيز توافق الرؤى إزاء سبل دفع العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وقدم الرئيس السيسي التعازي للرئيس “ترامب” في ضحايا إعصار “إرما”.

وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، انطلاقاً من الاقتناع بمردودها الكبير والهام على مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى دورها في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، وخاصة مكافحة الإرهاب بما يمثله من خطر كبير على استقرار المنطقة والعالم.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة التصدي بحزم للإرهاب، والعمل على إيقاف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين وتوفير ملاذات آمنة له.

وأشاد الرئيس ترامب بالجهود المصرية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا الملف.