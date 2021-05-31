استثمار

السيسي يستعرض مع رئيس «لورسن» الألمانية جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكل جوانبها

تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها، وتم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن
المال - خاص 4:29 م, الأثنين, 31 مايو 21 4:29 م, الأثنين, 31 مايو 21

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها، وتم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال.

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كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

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بقلم المال - خاص

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