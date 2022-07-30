السيسي يستعرض مستجدات إنشاء مصنع لمنتجات الألبان بالشراكة بين الخدمة الوطنية والقطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان”.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية”.

وقد تم، في هذا الإطار، استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال،

حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنويًّا.

وقد وجه الرئيس بالتدقيق فى توفير كل مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف؛ لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان،

خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليًّا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة؛ وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربِّين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف؛ وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع؛ بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون إستراتيجي من الرءوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.