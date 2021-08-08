اقتصاد وأسواق

«السيسي» يستعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر

تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء
المال - خاص 7:54 م, الأحد, 8 أغسطس 21 7:54 م, الأحد, 8 أغسطس 21

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة “أي بيكون”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر”، حيث تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصةً من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعياً للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

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وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذاً في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً اطلاع الرئيس على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس، لا سيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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بقلم المال - خاص

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