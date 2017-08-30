السيسي يستعرض خطط تطوير محور المحمودية مع محافظ الإسكندرية

المال ـ خاص: عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اجتماعا بمدينة الإسكندرية حضره محافظا الإسكندرية والبحيرة، والقيادات الأمنية والمحلية بالمحافظتين، حيث تم استعراض خطط تطوير محور المحمودية، والذي يعد أحد المشروعات التى صدق عليها الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بالإسكندرية الشهر الما

المال ـ خاص:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اجتماعا بمدينة الإسكندرية حضره محافظا الإسكندرية والبحيرة، والقيادات الأمنية والمحلية بالمحافظتين، حيث تم استعراض خطط تطوير محور المحمودية، والذي يعد أحد المشروعات التى صدق عليها الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بالإسكندرية الشهر الماضى.

ويساهم المشروع في توفير شريان مروري رئيسي جديد بمدينة الإسكندرية، بما يساعد على تخفيف الكثافات المرورية بها، فضلاً عن القضاء على مظاهر الإهمال التي تعاني منها ترعة المحمودية على مدار السنوات الماضية والنهوض بالأوضاع في المناطق المحيطة بمسارها.