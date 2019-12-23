السيسي يستعرض جهود تعظيم القوى الناعمة لمصر وتحقيق «العدالة الثقافية»

وجه الرئيس بالعمل على تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر التواصل المباشر مع المواطنين

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تعظيم القوى الناعمة لمصر فيما يخص نشر الوعي بالثقافة والفنون ، وذلك في اجتماع مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم ، حسبما أعلن المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي في بيان صحفي.

ذكر البيان أن الاجتماع شهد مناقشة مجمل استراتيجة وزارة الثقافة ، وخططها المستقبلية ، فيما شدد الرئيس السيسي على أهمية دور الوزارة لتنفيذ رسالة نشر الفنون والثقافة ، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع عبر ترسيخ الهوية المصرية.

كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على تطوير المحتوى الفني والثقافي عبر التواصل المباشر مع المواطنين ، بجانب توصيل الرسالة الثقافية إلى النجوع والقرى والمناطق الحدودية ، ما يساهم في تحقيق استراتيجة الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري معرفيا وثقافيا.

إعادة تأهيل قصور الثقافة

كذلك وجه الرئيس السيسي بإعادة تأهيل قصور الثقافة في مختلف أنحاء الجمهورية ، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها عبر نشر التوعية ، وتعليم الفنون للنشء وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة ، بالتكامل مع العملية التعليمية.

وعرضت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم جهود التحول الرقمي ، ضمن التحديث الشامل للدولة ، وذلك من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري المركزي للوزارة والمجلس الأعلى للثقافة.

واستعرضت الوزيرة خطة الوزارة للاستفادة القصوى من منظومة القصور الثقافية ، وحسن إدارتها ، وكذلك الأنشطة الخاصة بالارتقاء بالذوق العام ، ومكافحة التطرف الفكري ، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة. الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزيرة الثقافة خلال الاجتماع

مد الأنشطة الثقافية للمناطق النائية

أضاف البيان الرئاسي ، أن الوزيرة استعرضت أيضا جهود تحقيق العدالة الثقافية على مستوى الدولة ، عبر مد أنشطة الوزارة للمناطق النائية والحدودية من خلال قوافل ثقافية ، بما في ذلك المسارح والمكتبات المتنقلة ، مثل مرحة “المواجهة والتجوال” الذي يتنقل في مختلف أنحاء الجهورية ويتيح عروضه بالمجان.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة مشروع الوزارة لتنمية المبدعين والموهوبين ، عبر برنامج “ابدأ حلمك” ، وكذلك جهود تعظيم القوى الناعمة لمصر ، من خلال الريادة الثقافية ، بالإضافة إلى تعزيز وحماية وتوثيق التراث الثقافي ، وتكريم المبدعين في مختلف المجالات.

واستعرض الاجتماع مساهمة الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية “صنايعية مصر” ، لخلق وصقل جيل جديد قادر على تطوير الحرف التقليدية اليدوية ، بجانب المشاركة في تنظيم فعاليات دولية متنوعة داخل وخارج مصر، خاصة من خلال أنشطة العام الثقافي المصري الروسي.