السيسي يستعرض تطورات مشروعات إيني في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من مسئولي الشركة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء جاء في إطار متابعة التقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية بأنشطتها في مصر، خاصة بحقل “ظهر” للغاز الطبيعي.

واستعرض رئيس شركة “إيني” تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، مشيداً بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.

وأكد “كلاوديو ديسكالزي” أن ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالشراكة القائمة مع شركة “إيني” الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذاً في الاعتبار ما يتوافر بقطاع الطاقة في مصر من آفاق رحبة.

ووجه الرئيس وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.