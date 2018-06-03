السيسي يستعرض تطورات العمل في المدن الجديدة

المال- خاصعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ،اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تطور

المال- خاص

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ،اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات العمل في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية، لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وفي صعيد مصر.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، والذي يهدف إلى تغطية المجرى المائي لترعة المحمودية الواقع بمحافظة الإسكندرية بشكل كامل، وإنشاء محور جديد للمرور بطول نحو 21 كيلومتراً، فضلاً عن النهوض بأوضاع المناطق المحيطة بمسار الترعة وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية بها، وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة على مسار المحور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، كما عرض وزير الإسكان آخر مستجدات الخطة القومية المتكاملة لترشيد استهلاك المياه، والجهود الجارية لتنفيذ محطات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية.

وأضاف أن المهندس شريف حبيب عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة بني سويف، في ضوء سعي المحافظة لتعميم نظام المعالجة الثلاثية في 50 قرية كمرحلة أولى، وذلك في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من مزايا نظام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاسيما انخفاض تكلفة إنشاء المحطات الجديدة ومدة التنفيذ مقارنة بمحطات الصرف التقليدية.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل الانتهاء من تشييد المدن الجديدة في المواعيد المقررة، وكذلك الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وكذا تطوير البنية التحتية على نحو متواصل مع الالتزام الكامل بالمعايير العلمية الخاصة بالجودة والأداء بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.