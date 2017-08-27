السيسي يستعرض الموقف النهائي لعقود مشروع الضبعة

المال - خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور أليكسي ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية "روس أتوم"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة والمؤسسة الروسية. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الر

المال – خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور أليكسي ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية “روس أتوم”، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة والمؤسسة الروسية.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمسئول الروسي، مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع مؤسسة “روس أتوم” في إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأن يمثل هذا المشروع رمزاً جديداً للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة وسُمعة عالمية في هذا المجال.

وأكد الرئيس حرص مصر على البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود الخاصة به قريباً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المسئول الروسي أعرب عن تقديره للتعاون والاتصالات القائمة مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة “روس أتوم” لتنفيذ هذا المشروع.

كما أكد “أليكسي ليخاتشوف” تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.