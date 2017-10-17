سيـــاســة

السيسي يستعرض التدابير الأمنية في سيناء.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر. الأهرام السيسي يستعرض التدابير الأمنية فى سيناء. * 664 مليون جنيه لحل مشكلات المياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر. * وزير الرى فى موقع «سد النهضة» اليوم. * تسليم وحدات «دار مصر» بالشروق للفائزين
17 أكتوبر، 2017 17 أكتوبر، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر.

الأهرام

السيسي يستعرض التدابير الأمنية فى سيناء.

* 664 مليون جنيه لحل مشكلات المياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

* وزير الرى فى موقع «سد النهضة» اليوم.

* تسليم وحدات «دار مصر» بالشروق للفائزين.

* الشريف يتفقد المشروعات التنموية ببورسعيد.

* شركة خاصة لقراءة 7 ملايين عداد كهرباء.

* بالتعاون مع فرنسا: زيادة نقل البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن.

* البنا: القيادة السياسية تحرص على تنشيط الاستثمار الزراعى.

* الخشت: إلغاء رسوم سفر أعضاء هيئة التدريس.

* وزير المالية من واشنطن: صندوق النقد لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية.

* سحر نصر: 3 ملفات لتعزيز الاستثمارات فى القارة الافريقية.

* السفير الإيطالى الجديد يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع مصر.

* وظائف للشباب فى 45 شركة فرنسية ومصرية.

* صفة الدولية تنطبق على مركز القاهرة للتحكيم.

* د. طارق الجمال: مليونا مريض يترددون على مستشفيات جامعة أسيوط سنويا.

* الكلاب الضالة تهدد الإسكندرية.

* محافظ كفر الشيخ: افتتاح محطة كهرباء البرلس مايو المقبل.

* مصرع طفل سقط من أعلى سور مركز شباب بالحوامدية.

* الأهلى يكتسح الرجاء برباعية فى «مباراة تدريبية».

الجمهورية

* السيسي: دور بطولي للجيش والشرطة في سيناء.

* ضربة “كرم القواديس” تحصد رءوس الشر.. والداخلية.. تحبط اقتحام بنك بالعريش.

* إعادة هيكلة وزارة التموين.. وفصل القابضة الغذائية وهيئة السلع.

* مدير كلية الشرطة يكرم طالباً ألقي القبض علي لص بالإسماعيلية.

* الحكومة تعتمد 664 مليون جنيه لمشروعات المياه بالبحر الأحمر.

* نصر تدعو محافظ البنك الدولي لمؤتمر الاستثمار الأفريقي بشرم الشيخ.

* النيابة الإدارية: إحالة 4 مسئولات بالآثار للمحاكمة التأديبية والعامة.

* وزير التنمية المحلية: انتخابات المحليات بعد إقرار النواب القانون الجديد.

* شاكر عقب الاجتماع الموسع مع محلب: كهرباء العاصمة الإدارية ذكية.. جاهزة لطلبات المستثمرين فوراً.

* وزراء مصر والسودان وأثيوبيا يتفقدون سد النهضة اليوم.

* الخارجية.. للمسافرين للإمارات: التزموا.. بالتأشيرات.

* 18 حزباً يطالبون الرئيس بالترشح لفترة ثانية.

* المخترع الصغير: مقابلة الرئيس أهم ما تحقق بحياتي العملية.

* تشديد الرقابة علي التغذية.. بجامعة حلوان.

* لصوص ابن طولون يسقطون قبل الوصول للكنز.

* القبض علي أخطر تاجر سلاح ومخدرات بالتل الكبير.

* مرتضي منصور ينفجر: حكام أجانب لمباريات الزمالك والبداية مع سموحة.

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