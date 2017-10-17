السيسي يستعرض التدابير الأمنية في سيناء.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر.
الأهرام
السيسي يستعرض التدابير الأمنية فى سيناء.
* 664 مليون جنيه لحل مشكلات المياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر.
* وزير الرى فى موقع «سد النهضة» اليوم.
* تسليم وحدات «دار مصر» بالشروق للفائزين.
* الشريف يتفقد المشروعات التنموية ببورسعيد.
* شركة خاصة لقراءة 7 ملايين عداد كهرباء.
* بالتعاون مع فرنسا: زيادة نقل البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن.
* البنا: القيادة السياسية تحرص على تنشيط الاستثمار الزراعى.
* الخشت: إلغاء رسوم سفر أعضاء هيئة التدريس.
* وزير المالية من واشنطن: صندوق النقد لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية.
* سحر نصر: 3 ملفات لتعزيز الاستثمارات فى القارة الافريقية.
* السفير الإيطالى الجديد يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع مصر.
* وظائف للشباب فى 45 شركة فرنسية ومصرية.
* صفة الدولية تنطبق على مركز القاهرة للتحكيم.
* د. طارق الجمال: مليونا مريض يترددون على مستشفيات جامعة أسيوط سنويا.
* الكلاب الضالة تهدد الإسكندرية.
* محافظ كفر الشيخ: افتتاح محطة كهرباء البرلس مايو المقبل.
* مصرع طفل سقط من أعلى سور مركز شباب بالحوامدية.
* الأهلى يكتسح الرجاء برباعية فى «مباراة تدريبية».
الجمهورية
* السيسي: دور بطولي للجيش والشرطة في سيناء.
* ضربة “كرم القواديس” تحصد رءوس الشر.. والداخلية.. تحبط اقتحام بنك بالعريش.
* إعادة هيكلة وزارة التموين.. وفصل القابضة الغذائية وهيئة السلع.
* مدير كلية الشرطة يكرم طالباً ألقي القبض علي لص بالإسماعيلية.
* الحكومة تعتمد 664 مليون جنيه لمشروعات المياه بالبحر الأحمر.
* نصر تدعو محافظ البنك الدولي لمؤتمر الاستثمار الأفريقي بشرم الشيخ.
* النيابة الإدارية: إحالة 4 مسئولات بالآثار للمحاكمة التأديبية والعامة.
* وزير التنمية المحلية: انتخابات المحليات بعد إقرار النواب القانون الجديد.
* شاكر عقب الاجتماع الموسع مع محلب: كهرباء العاصمة الإدارية ذكية.. جاهزة لطلبات المستثمرين فوراً.
* وزراء مصر والسودان وأثيوبيا يتفقدون سد النهضة اليوم.
* الخارجية.. للمسافرين للإمارات: التزموا.. بالتأشيرات.
* 18 حزباً يطالبون الرئيس بالترشح لفترة ثانية.
* المخترع الصغير: مقابلة الرئيس أهم ما تحقق بحياتي العملية.
* تشديد الرقابة علي التغذية.. بجامعة حلوان.
* لصوص ابن طولون يسقطون قبل الوصول للكنز.
* القبض علي أخطر تاجر سلاح ومخدرات بالتل الكبير.
* مرتضي منصور ينفجر: حكام أجانب لمباريات الزمالك والبداية مع سموحة.