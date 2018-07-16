السيسي يزور الصين سبتمبر المقبل لحضور قمة بكين للتعاون الصيني الإفريقي

60 % ارتفاعا بالسياحة الوافدة لمصر فى 2017

سمر السيد

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين سبتمبر المقبل لحضور قمة بكين للتعاون الصيني الافريقي، وفق تصريحات ليو يونج فينج القائم بالأعمال الصيني لدي القاهرة .

وأضافت فى فعاليات جلسة الإحاطة التى عقدتها السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض نتائج الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدي التعاون العربي الصيني الذى عقد فى بكين 10 يوليو الجاري ، أن أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي هناك كانت فى عام 2014 تلتها زيارات اخرى ومنها حضور اجتماع مجموعة الـ20 ، كما زار الرئيس الصيني شي جينبينغ مصر فى عام 2016 .

وأضافت في كلمتها، أن حجم المنتجات الزراعية المصرية التى يتم تصديرها للصين فى زيادة مستمرة، لافتةً إلى أن هناك مشاورات تجري حالياً بين البلدين لتصدير العنب المصري كما أن العام المقبل سيجري تصدير منتجات أخرى كالتمور ثم الرمان والفواكه .

ولفتت إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً كما احتلت المركز السادس للدول المستثمرة فى السوق المحلية العام الماضي بدلاً من المركز الـ15 فى عام 2015، مشيراً إلى أن هناك وفداً مصرياً سيشسارك في فعاليات المعرض الصيني للواردات المقرر تنظيمه نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي.

وأضافت أن بلادها تستهدف استيراد بضائع فى الأعوام الخمسة المقبلة بقيمة تبلغ نحو 8 تريليونات دولار من العالم.

وقالت إن هناك آفاقاً واعدة للتعاون بين الصين ومصر إذ تعتبر القاهرة محطة مهمة بالنسبة لبكين فى مبادرة الحزام الطريق ودولة مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية كما كانت من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية معها.

وأشارت إلى أن عددا من المستثمرين الصينيين ينفذون مشروعات بالسوق المحلية وأبرزها مشروع القطار المكهرب الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان علاوةً على مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة والتى حضر الرئيس السيسي مراسم توقيعها وتبلغ استثماراتها نحو 3 مليار دولار

ولفتت إلى أن حجم السياحة الصينية التى زارت مصر فى عام 2017 بلغت نحو 300 ألف سائح بزيادة 60% مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرةً إلى أن هناك خط طيران مباشرا بين القاهرة وبكين وكل رحلاته محجوزة ما يدل على أن هناك الكثير من الأفراد الذين ينتقلون بين البلدين.

