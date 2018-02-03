السيسي يزور الإمارات في ختام زيارته لمسقط

متابعاتقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير باسم راضي، اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور الإمارات في ختام زيارته الأولى لمسقط التي تبدأ غدًا الأحد. وقال السفير راضي في تصريحات لفضائية اكسترا نيوز إن الرئيس السيسي سيزور أبو ظبي في ختام زيارة مسقط وسيلتقي الشيخ محمد بن

متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير باسم راضي، اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور الإمارات في ختام زيارته الأولى لمسقط التي تبدأ غدًا الأحد.

وقال السفير راضي في تصريحات لفضائية اكسترا نيوز إن الرئيس السيسي سيزور أبو ظبي في ختام زيارة مسقط وسيلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وغدا تبدأ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسقط ويلتقي خلالها السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسؤولين في السلطنة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين ومختلف قضايا المنطقة، وفق بيان سابق للرئاسة