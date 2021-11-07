سيـــاســة

السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ويدعو إلى نبذ العنف

السيسي تحدث في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك
وائل كمال 3:00 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 3:00 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أدان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد.

وقال السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك: “تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم”.

وأضاف السيسي: “وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه، كما أدعو جميع الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق”.

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وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت تعرض الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

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بقلم وائل كمال

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