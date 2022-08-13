السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم السبت، إنه وجه الدعوة إلى مجلس النواب من أجل مناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية.

وكتب السيسي عبر حسابه على فيس بوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف: “ذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.

وتابع: “اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.