السيسي يدعو للقبض على مخالفي البناء «الأمن إنك تمنع فاسد في الأرض» (فيديو)

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الخميس، وزارة الداخلية والمحافظات بالقبض على مخالفي البناء؛ للتقليل من تلك الظاهرة، موضحا أنهم يقومون بالإفساد في الأرض.

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من “بشاير الخير “بالاسكندرية : “بقول للمحافظ إعرف انت مين وبقول لمدير الأمن إعرف أنت مين ، الأمن مش إنك تمسك مجرم أو إرهابي ولكن إنك تمنع فاسد أنه يفسد في الأرض وبلدك.

وأكد السيسي أنه يجب تنفيذ القانون على جميع المواطنين والالتزام به من رئيس الدولة وكافة الهيئات، موضحا أن أموال العقارات التى يتم إزالتها كبيرة وخسارة للوطن .

ووجه السيسي باشراك الجامعات والمكاتب الاستشارية في تراخيص البناء بالمحافظات مضيفا : العمل ضخم ولازم يبقى في مشاركة منهم وتشرف عليه المكاتب الاستشارية والجامعات .

وقال: “إذا كان عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى لازم يكون هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم، أنا بقولها وكل مصر سمعاني ويتحول للنيابة ما يتسبش أبدا”.

وأضاف: “هوهنفضل نجري العشوائيات لباقية عمرنا ولا إيه لازم الموضوع يقف ده أخطر من الإرهاب الفساد والتخريب بالدولة”.

وتابع: “ما كان يحدث فى2011 لن يكون تانى أبدا، إن حد يدخل وياخد ويبنى والكلام لالا ده ميرضيش ربنا أبداً، يا ناس لا تضيعوا في بلدكم كده مش معقول”.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة “مأوى الصيادين” العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.