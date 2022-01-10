سيـــاســة

السيسي يدعو دول العالم إلى إخلاص النوايا والعمل على تجاوز تحديات البقاء

انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم
وائل كمال 1:44 م, الأثنين, 10 يناير 22 1:44 م, الأثنين, 10 يناير 22

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء، وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام، معتبرا أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال السيسي في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار “العودة معا” بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين إن المنتدى بات منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

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وأكد السيسي حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز.

واختتم الرئيس كلمته معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا: “يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتماعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل”.

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وشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن”، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بقلم وائل كمال

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