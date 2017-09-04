السيسي يدعو بوتين لحضور حفل الضبعة النووية

وكالات: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة لنظيره الروسى فلاديمير بوتين لحضور الاحتفال الذى سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما رحب به بوتين على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين. وأكد الزعيمان خلال اللقاء، أهمية التوصل إلى حلول سياسية لمختلف النزاعات القائمة فى الشرق

وكالات:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة لنظيره الروسى فلاديمير بوتين لحضور الاحتفال الذى سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما رحب به بوتين على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين.

وأكد الزعيمان خلال اللقاء، أهمية التوصل إلى حلول سياسية لمختلف النزاعات القائمة فى الشرق الأوسط بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، حيث ثمن بوتين التنسيق القائم بين مصر وروسيا على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بدور مصر الإيجابى فى النزاعات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وحرصها على التوصل إلى حلول سياسية لتلك النزاعات.