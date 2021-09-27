السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تنمية سيناء والمتعدين على الأراضي الزراعية سيتحملون تكلفة الإزالة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن اللي عندنا مش كتير أوي عشان نهدره ونضيعه وقدامنا شهور قليلة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر والتي كان يتم إلقاؤها في البحر ، و بنتكلم في حوالي 500 ألف فدان سيتم زراعتها.

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أن المواطن اللي هيجي يزرع هنا انت مش هتبذل أي مجهود غير انك انت تشتغل بس ، الفدان هنا 300 ألف جنيه عشان الفدان يكون قابل للزراعة.

وتابع السيسي ، أن المواطن قد يتساءل أنا هدفع 300 ألف جنيه في الفدان عشان يجيب في الآخر مثلا 20 ألف جنيه أنا لو حطيتهم في البنك هيجيبوا 30 ألف جنيه .

وتساءل السيسي هل الشركات الكبيرة مستعدة تيجي تخش ، أي مشروع بنتمني أن القطاع الخاص والمستثمرين يجيوا ياخدوا 10 و20 ألف فدان و30 ألف فدان و يرزع زي ما هو عايز.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه مستهدف إقامة قري ومدن مخطط لها على مسطح 500 ألف فدان ، وذلك من خلال إقامة تنمية شاملة.

وأشار السيسي إلى أن الشركات الكبيرة تستطيع تشغيل الناس والناس هتجيب أسرتها وهنوفر كل الخدمات المطلوبة المدرسة والنادي والمسجد والكنيسة سواء كانت الناس دي أهالي سيناء أو باقي المصريين في حالة مشاركتهم.

وأكد السيسي أن ذلك دور الدولة في مشروع متكامل وتحقيق فرص عمل وعمل تنمية ورفع قدراتها في توفير السلع الأساسية وتغيير شكل الحياة في سيناء وعمل مناطق زراعية و صناعية .

وأوضح أن ذلك يتم في جميع أنحاء الجمهورية ، مطالبا عمل زيارات للوفود والإعلاميين لكل المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات .

و شدد السيسي على أنه يحب الحفاظ على الأراضي الزراعية والدولة مسؤولة عن تنفيذ ذلك والقانون موجود وسيتم تنفيذ القانون ولن نكون قساة ، وسيتم التعامل مع التجاوز.

وطالب السيسي كل من قام بالتعدي على الأراضي الزراعية إزالة تلك التعديات وإلا سيتم إزالتها من قبل الدولة مع تحمل المعتدي على تحمل تكاليف الإزالة ، قائلا : هنشيله وندفعك تمن شيله مش هنشيله ببلاش لا لا ، احنا دولة بتحترم نفسها.