السيسي يدعو الرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة مصر

المال – خاص:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي الجديد “إيمانويل ماكرون”، قدم خالص التهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه الجديدة، مؤكداً تطلعه للعمل معه خلال الفترة القادمة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية على مختلف الأصعدة وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات.

وأعرب الرئيس “ماكرون” عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسى، مؤكداً حرصه على الالتقاء به قريباً والتعاون معه من أجل إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب الرئيس الفرنسي الجديد عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتناول الاتصال عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس العام الماضي.



وتطرق الاتصال كذلك إلى التطورات على صعيد بعض القضايا الإقليمية، ومنها الجهود الجارية للتقريب بين الاشقاء في ليبيا من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية بما يعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويحفظ وحدته ومؤسساته الوطنية.



وفي نهاية الاتصال، وجه الرئيس الدعوة للرئيس “ماكرون” لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.