السيسي يدعو الألمان المهتمين بملف حقوق الإنسان لزيارة مصر ونقله للعالم

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفيين في ألمانيا المهتمين بملف حقوق الإنسان لزيارة مصر والوقوف على الأوضاع في هذا الملف ونقله للرأي العام في ألمانيا.

وأشار السيسي -ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الاثنين مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، بشأن حقوق الإنسان في مصر- إلى “الحقيقة أنا هرد هذه المرة بشكل مختلف، وأسمح لي أنا أدعوك وأدعو كل من يهتم بهذا الأمر إلى أن يزور مصر، وسنتيح الفرصة ليلتقي بالجميع ويتحدث معهم وما يراه ينقله للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا شهادتي في مثل هذا الأمر مجروحة وتقولوا ما هو لازم يدافع عن نفسه ويقول الأمور جيدة”.

وتابع: “تعالى وشوف الحريات الدينية في مصر، شوف حقوق المرأة عندنا، شوف حياة الإنسان، اتكلم عن حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني الجارية في مصر حاليا، شوف أخبارها إية ، وماتراه حقيقة تقوم بنقله للرأي العام في ألمانيا، هل فعلا بمصر في حرص شديد على الحريات ولا لأ”.

وأضاف: “لازم تزوروا مصر ومن فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم دون تدخل من جانبنا، نحن نحترم شعوبنا زي مانتوا بتحترموا شعوبكم، ونهتم بهذا الملف ليس لأنكم تسألوننا عليه، بل هي مسؤوليتنا التاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا”.