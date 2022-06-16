السيسي يدعو إلى تغيير وجه القارة الإفريقية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تغيير وجه القارة الإفريقية وتحقيق طموحات شعوبها.

جاء ذلك في مداخلة خلال الجلسة الحوارية بعنوان “إفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الداخلية”، ضمن الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم) لعام 2022، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التغيير يأتي عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة.

وأكد ضرورة أن تضع الدول الإفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة في تغيير واقعها وتطويره.



وتساءل الرئيس-: “هل البنوك بالدول الكبرى مستعدة لتقديم قروض لإفريقيا لتطوير بنيتها التحتية من أجل تنميتها؟”.