سيـــاســة

السيسي يدعو إلى التكاتف للحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها

في تعقيبه اليوم السبت على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة
منتصر محمود 11:26 ص, السبت, 16 أكتوبر 21 11:26 ص, السبت, 16 أكتوبر 21

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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها.

ونبه الرئيس السيسي ، في تعقيبه اليوم السبت على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة، إلى أن قيام الأهالي بالبناء على الأراضي الزراعية من شأنه أن يفقد مصر مساحات غالية من الأراضي المنتجة بتحويلها من الزراعة إلى البناء، بينما هناك أراض صحراوية تزيد عن 90 في المئة من مساحة مصر يمكن الاستفادة منها بشكل مخطط.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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