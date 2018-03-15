السيسي يحمل كأس العالم ويتمنى التوفيق للمنتخب

المال- خاصاستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يزور مصر حاليًّا، في إطار الجولة الترويجية لكأس العالم، بالبلدان المتأهلة للبطولة، التي ستقام في روسيا، الصيف المقبل.واصطحب الوفد نسخة كأس العالم، المقرر انطلاق المنافسة عليه في روسيا يونيو المقبل،

المال- خاص





استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر حاليًّا، في إطار الجولة الترويجية لكأس العالم، بالبلدان المتأهلة للبطولة، التي ستقام في روسيا، الصيف المقبل.

واصطحب الوفد نسخة كأس العالم، المقرر انطلاق المنافسة عليه في روسيا يونيو المقبل، حيث حرص الرئيس السيسي على استقبالهم وحمل الكأس بنفسه.

وتمنَّى الرئيس السيسي التوفيق للمنتخب الوطني خلال فعاليات المونديال، مطالبًا الفراعنة بتقديم أداء جيد خلال البطولة، يليق باسم مصر وشهداء الوطن.

وتشمل جولة وفد الفيفا 91 مدينة حول العالم في 6 قارات، ويشارك في الوفد نجم الكرة الفرنسية كريستيان كاريمبو، وكان السيسي قد قال، خلال حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، إن مصر من الممكن أن تفوز بكأس العالم إذا أخلص المصريون الدعاء.