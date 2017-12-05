السيسي يحذر ترامب من تداعيات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

خاصتلقي الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال تناول القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. وأكد الرئيس على الم

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تلقي الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال تناول القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وأكد الرئيس على الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد على ضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط.