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السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان للاطمئنان على صحته

من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة
المال - خاص 9:08 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 9:08 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمئن على صحة أخيه العاهل السعودي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة.

مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

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بقلم المال - خاص

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