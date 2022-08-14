السيسي يجري اتصالا بالبابا تواضروس لتعزيته في ضحايا حريق الكنيسة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع البابا تواضروس، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة الذي وقع صباح اليوم الأحد.

وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أكد السيسي خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وقال عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها”.