السيسي يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويتفقد المنشآت الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.

كما تفقد السيسي صباح اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد القى كلمة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أمس الأربعاء قائلاً: «الحوار الوطني يرسم ملامح الجمهورية الجديدة.. وأحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».

كما حيا كل المشاركين في الحوار الوطني داعيا لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول، مشددا على أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وأضاف: “تابعت عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، وأتطلع بنفسى إلى المشاركه في المراحل النهائية للحوار الوطنى”.