سيـــاســة

السيسي يجتمع بوزير الدفاع ويوجه بأقصى درجات الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر

بحضور السادة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.
هيثم سمير 6:38 م, الأثنين, 18 مايو 20 6:38 م, الأثنين, 18 مايو 20

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور السادة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، بالاستمرار في التحلّي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربًا سيادته عن التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كل الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

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بقلم هيثم سمير

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