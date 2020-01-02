السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس المخابرات ويبحث حفظ الأمن القومي وتطورات سد النهضة

الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، لبحث تطورات سد النهضة والتحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي.

وتم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا.

وقال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك إن الموقف من سد النهضة هو نفسه موقف مصر بل إنها معها فى كل خطوة، فالسودان دولة فى المنتصف بين إثيوبيا وبين مصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين.

أمس الأربعاء، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، صوراً جديدة لمشروع “سد النهضة” وذلك تزامناً مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن السد.

يذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع يومي 9 و10 يناير في إثيوبيا لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

ومؤخرا أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا.

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية مؤخرا إن مياه نهر النيل تعتبر لإثيوبيا تنمية أما لمصر فتعد حياة وهذا هو الفرق.



