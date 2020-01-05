السيسي يجتمع بهيكل ويؤكد أهمية دور الإعلام وعرض الرأي الآخر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات…

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والإطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلاً عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف.

ووجه الرئيس السيسي بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.

الإعلام والأحداث الإقليمية المتصاعدة

كما وجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادراً على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.

وأضاف المتحدث أن الوزير أسامة هيكل استعرض استراتيجية الإعلام المصري في ظل التطورات الإقليمية والدولية، متضمنةً المحاور والخطوات على المديين القريب والبعيد، وذلك في إطار سياسة إعلامية تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على كافة القوى والأطياف السياسية، فضلاً عن تعظيم تأثير الإعلام المصري محلياً وإقليمياً، ونقل الصورة الواقعية لمصر وتاريخها وحضارتها ورفع حالة الوعي المجتمعي، إضافة إلى التوعية بأهم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر حالياً.

كما أوضح هيكل تطلع وزارة الدولة للإعلام لتحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، وتعزيز آليات ومعايير الانتقاء والتدريب والتطوير المؤسسي للكوادر الوطنية.