السيسي يتوجه اليوم إلى قطر لتعزيز أطر التعاون المشترك

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتي تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس السيسي خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.