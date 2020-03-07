السيسي يتوافق مع البرهان على استمرار التشاور المكثف بشأن الموضوعات المشتركة

أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني تطرق لعدد من القضايا المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان.

وأشاد في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.