سيـــاســة

السيسي يتوافق مع البرهان على استمرار التشاور المكثف بشأن الموضوعات المشتركة

أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان
المال - خاص 9:58 م, السبت, 7 مارس 20 9:58 م, السبت, 7 مارس 20

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني تطرق لعدد من القضايا المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان.

وأشاد في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وتوافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

أ ش أ: السودان يتحفظ على قرار عربي يتضمن دعم حقوق مصر في ملف سد النهضة
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بقلم المال - خاص

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