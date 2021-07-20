السيسي يتمنى لليبيا التقدم.. والمنفي يؤكد قوة ومتانة العلاقات مع مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد فيه الأخير قوة ومتانة علاقة البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب السيد محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وأعرب عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.