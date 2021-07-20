سيـــاســة

السيسي يتمنى لليبيا التقدم.. والمنفي يؤكد قوة ومتانة العلاقات مع مصر

الرئيس السيسي هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
المال - خاص 9:55 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 9:55 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد فيه الأخير قوة ومتانة علاقة البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

اقرأ أيضا  مطالب في البرلمان بشن حملات توعية بعقوبات التحرش الجنسي بعد تغليظها

وأعرب السيد محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وأعرب عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

لبحث تطورات قضية سد النهضة .. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني

أحمد إسماعيل 9:08 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

الولايات المتحدة تتهم الصين بشن هجمات سيبرانية عالمية

أيمن عزام 5:51 م, الأثنين, 19 يوليو 21

المشاورات البرلمانية ستبدأ الأسبوع القادم لتشكيل حكومة في لبنان

أيمن عزام 5:11 م, الأثنين, 19 يوليو 21

رويترز: بريطانيا ستهدد بعدم التقيد باتفاق البريكست بخصوص أيرلندا

أيمن عزام 4:52 م, الأثنين, 19 يوليو 21

باكستان تعرب عن خيبة أملها لسحب أفغانستان سفيرها من إسلام آباد

أيمن عزام 12:36 ص, الأثنين, 19 يوليو 21

السيسي يتلقى تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من ولي عهد أبو ظبي

المال - خاص 11:58 م, الأحد, 18 يوليو 21