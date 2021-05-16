السيسي يتلقي رئيس الشركة المصنعة لطائرات الرافال ويؤكد: نعتز بالتعاون المثمر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة “داسو” للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية.

وقال إن يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة “داسو” ، وذلك بمقر إقامته في باريس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن “ترابييه” أعرب من جانبه عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص شركة “داسو” على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الافريقية، فضلاً عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

ووقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة ” داسو أفياسيون ” الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

