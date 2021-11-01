سيـــاســة

السيسي يتلقي رئيسة الكلية الملكية البريطانية ويبحثان بروتوكول التعاون

أكدت عزم الكلية لأقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدي الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية الي مصر
المال - خاص 1:53 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 1:53 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية اعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يقر قانون «تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية» رسميًا

وأكدت عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدي الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية الي مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود السيد الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات الامر الذي يوفر المناخ الواعد لاقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.

اقرأ أيضا  حفظه كاملا وعمره 5 سنوات.. السيسي يدعو الطفل أحمد تامر لتلاوة القرآن بأول افتتاح للمشروعات (فيديو)


وأكد الرئيس السيسي من جانبه اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لاقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.

وشدد في هذا الصدد ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن يتيح هذا التعاون إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.

اقرأ أيضا  مدبولي يصدر قرارًا بتكليف وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات بجريمة الإسماعيلية

المال - خاص 8:06 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

آبي أحمد يدعو المواطنين إلى حمل السلاح ضد مقاتلي التيجراي

أيمن عزام 8:06 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر على هامش قمة المناخ بجلاسكو

المال - خاص 4:29 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

«النواب» يقر 3 مشروعات قوانين نهائيا اليوم.. تعرف عليها

ياسمين فواز 3:34 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً عابراً فى نطاق الأسطول ‏الجنوبى

أحمد اللاهوني 2:58 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

البرلمان يوافق على تعديلات بعض أحكام قانوني «المرور» و«الطفل» من حيث المبدأ

ياسمين فواز 12:42 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21