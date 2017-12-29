السيسي يتلقى تعزية من ترامب في ضحايا هجوم حلوان

المال- خاص تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذى أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس ا

المال- خاص

تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذى أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الأمريكي أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب لنظيره الأمريكي عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره.



وفي وقت سابق يوم الجمعة، تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ولي عهد أبو ظبي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها فى التصدى لظاهرة الإرهاب، مؤكداً قوة علاقات الأخوة والتعاون البناء المتميز الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لمواقف دولة وشعب الإمارات الشقيقة، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربى المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الأمة وفي مقدمتها آفة الإرهاب.