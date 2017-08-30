السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي للتهنئة بعيد الأضحى

المال- خاص: تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص أمنياته الطيبة لمصر وشعبها بالخير والازدهار والتقدم. ومن جانبه أعرب

المال- خاص:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص أمنياته الطيبة لمصر وشعبها بالخير والازدهار والتقدم.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن تقديره للشيخ محمد بن زايد، معرباً عن تمنياته بكل الخير والرخاء والاستقرار لدولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادة صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وداعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.