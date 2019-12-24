السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان تطرق لمنطقة شرق المتوسط

تم خلال الاتصال لتأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

السيسي أكد متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه لتبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية التنسيق المتبادل سواء علي المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص.

وتم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

كما أكد الرئيس من جانبه متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين.

وشدد على اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي.

مصر تتطلع للارتقاء بالتعاون البناء لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري

وأكد تطلع مصر على الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلي نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وتطرق الاتصال لى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.