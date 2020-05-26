سيـــاســة

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند

رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
المال - خاص 6:03 م, الثلاثاء, 26 مايو 20 6:03 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز الذي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس وزراء الهند على هذه اللفتة الطيبة، مشيداً بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكداً حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«بحبك ياريس ووحشني بابا».. رسالة نجل شهيد للسيسي في العيد (فيديو)

أماني عوض 6:58 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء وملوك الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك

المال - خاص 11:46 م, الجمعة, 22 مايو 20

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

المال - خاص 7:45 م, الجمعة, 22 مايو 20

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

أحمد اللاهوني 4:31 م, الجمعة, 22 مايو 20

9 برقيات تهنئة بالعيد.. وزير الداخلية للسيسي: نعاهدكم على نصرة الحق

أماني عوض 12:34 م, الخميس, 21 مايو 20

السيسي : استقرار ليبيا من أمن مصر القومي .. ولن نتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها

المال - خاص 8:11 م, الثلاثاء, 19 مايو 20