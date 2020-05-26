السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمناً الثقل السياسي البارز الذي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس وزراء الهند على هذه اللفتة الطيبة، مشيداً بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، ومؤكداً حرص مصر الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.