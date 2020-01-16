سيـــاســة

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس السيادي في السودان

ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان
مصطفى الجُدي 10:58 م, الخميس, 16 يناير 20 10:58 م, الخميس, 16 يناير 20

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا سيادته الي متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، ومؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومشيداً بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.

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بقلم مصطفى الجُدي

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