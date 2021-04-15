سيـــاســة

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجيبوتي

تقدم الرئيس بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس جيلة
مصطفى الجُدي 9:29 م, الخميس, 15 أبريل 21 9:29 م, الخميس, 15 أبريل 21

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وأضاف المتحدث أن ذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصةً في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

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وتقدم الرئيس بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس جيلة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، معربا سيادته عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمته لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.

من جانبه، أكد الرئيس جيله اعتزاز جيبوتي بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، لاسيما في ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

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بقلم مصطفى الجُدي

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