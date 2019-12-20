السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس ، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس .

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين ، فضلاً عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية ، و الإقليمية ، و تلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.

و قد أعرب الرئيس القبرصي ، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك ، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر و قبرص و اليونان ، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم ، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

و أضاف المتحدث الرسمي ، أن الرئيس السيسي أكد من جانبه اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص ، و ما تشهده من تطور و قوة دفع كبيرة ، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

و ثمن الرئيس في هذا الصدد ، التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية ، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الأخيرة للآلية بالقاهرة ، و مؤكداً سيادته حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص ، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين .