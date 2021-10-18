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السيسي يتفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة المطورة بمصانع القوات المسلحة (صور)

والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات
أحمد إسماعيل 8:35 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 8:35 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

كما تفقد الرئيس نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلاً عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

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واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من السيد مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالمياً، وذلك تمهيداً لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “ايديكس 2021”.

كما استمع الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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