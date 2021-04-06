السيسي يتفقد موسم الحصاد الزراعي بـ «مستقبل مصر» في الصحراء الغربية

المشروع يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة

يتفقد صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موسم الحصاد الزراعي بمشروع “مستقبل مصر” في الصحراء الغربية.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشروع “مستقبل مصر” يقع في نطاق المشروع القومي العملاق “الدلتا الجديدة” لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد.

وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع.

وأوضح أن مشروع “مستقبل مصر” يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة.