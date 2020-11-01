استثمار

السيسي يتفقد معدلات الإنجاز في مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أكد الرئيس السيسي ضرورة مراعاة الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة كافة العاملين.
المال - خاص 8:40 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 8:40 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، في بيان أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

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وأكد الرئيس السيسي ضرورة مراعاة الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة كافة العاملين.

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بقلم المال - خاص

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