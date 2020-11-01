السيسي يتفقد معدلات الإنجاز في مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، في بيان أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.