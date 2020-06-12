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السيسي يتفقد مشروع الأسمرات ويتبادل الحديث مع مواطنين عن معيشتهم في ظل «كورونا» (صور)

والتقي الرئيس أثناء الجولة عددا من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم
المال - خاص 7:15 م, الجمعة, 12 يونيو 20 7:15 م, الجمعة, 12 يونيو 20

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يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث، يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا، به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

والتقي الرئيس أثناء الجولة عددا من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم، مستفسرا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا، وجهود الدولة لمكافحة الفيروس، والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

كما تفقد الرئيس أيضا مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت، والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

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بقلم المال - خاص

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