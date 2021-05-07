نقل وملاحة

السيسي يتفقد مشروعات محاور وطرق شرق القاهرة ويشدد على أهمية المواصفات الفنية العالية (صور)

الرئيس السيسي تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه
هاني جميعي 5:49 م, الجمعة, 7 مايو 21 5:49 م, الجمعة, 7 مايو 21

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة ٦٥ فدانا.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاه، ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل الى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

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كما ناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

كما توقف الرئيس السيسي كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنيين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

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يشار إلى أن الرئيس السيسي ، كان قد بحث أمس الخميس، مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، نتائج التحقيقات في حادث سفينة “إيفرغرين”، ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الإنقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.

وأعرب السيسي عن “تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة”، التي تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجها بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي، باعتبارها اهم شريان للتجارة العالمية.

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بقلم هاني جميعي

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