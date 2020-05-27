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السيسي يتفقد مشروعات «شرق القاهرة» ويشيد بتقنية رصف الطرق في مصر (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة. وشملت الجولة التفقدية تقاطع شارعى صلاح سالم والميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص…

محمود خاطر 6:15 م, الأربعاء, 27 مايو 20 6:15 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وشملت الجولة التفقدية تقاطع شارعى صلاح سالم والميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل.

كما حرص السيسي على الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأشاد السيسي في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت.

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بقلم محمود خاطر

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